Названы 3 главных автомобильных разочарования 2022 года

2022 год ознаменовался множеством интересных премьер в автомобильном мире. Однако ряд из представленных моделей не оправдал ожиданий, и на то существует ряд причин как объективных, так и личных. Журналисты издания «CarsCoops» решили поделиться собственным рейтингом самых главных автомобильных разочарований уходящего года.

На первую позицию в этом ТОП-3 американский портал поставил родственные японские электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Несмотря на высокие ожидания, очередь за ними не выстроилась, а рентабельность находится под большим вопросом.

Причин тому только одна – это дефекты, которые считаются критическими для подобного вида техники. Первое, что сразу же отбило желание покупателей приобретать такие машины, это проблемы с зарядом их батарей в холодную погоду.

После этого в Сети появилась информация о том, что у них могут отваливаться колеса, а затем выяснилось, что запас хода японских батарейных SUV составляет всего 50% от заявленного.

На второй строчке в этом антирейтинге расположился корейский пикап Hyundai Santa Cruz. Эту модель множество раз хвалили за отличную плавность хода, а также удобный кузов, в грузовом отсеке которого можно перевозить все, что только вздумается. Впрочем, в продажах это «Санта Крузу» не помогло.

Покупателей у него практически сразу отбил Ford Maverick, который оказался экономичнее и дешевле.

Замыкает тройку главных автомобильных разочарований 2022 года микроавтобус Volkswagen I.D. Buzz. В Германии за эту электрическую модель просят от 64 тысяч 581 евро или 4 миллиона 250 тысяч рублей.

При этом производительность автомобиля составляет 204 лошадиные силы, а запас хода равен всего 400 км. Таким образом, модель оказалась не приспособлена к дальним поездкам, став машиной, которая интересна только городским курьерским службам.