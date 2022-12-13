Самые ненадежные автомобили – Porsche и Land Rover в лидерах

Надежность – ключевой параметр при подборе автомобиля для тех людей, кто хочет сэкономить на владении и избавить себя от хлопот сдачи машины в сервис и последующего ожидания ремонта. Провести собственное исследование в этой области решили специалисты британской компании Warrantywise, предлагающей услуги расширенной гарантии.

Рейтинг составлялся по собственной балльной системе фирмы, но для наглядности специалисты Warrantywise продемонстрировали еще одну шкалу – максимальной стоимости внепланового ремонта по расширенной гарантии как за 2021, так и за 2022 год.

Лидером антирейтинга стала компания Porsche, которая смогла набрать всего 35,1 балла из 100 возможных. Максимальная стоимость ремонта машин этой марки составила 13 тысяч 129 долларов (827 тысяч рублей).

На второй строчке расположился Land Rover с результатом в 40,2 балла. За ремонт автомобилей этой марки владельцам приходится выкладывать максимум 29 тысяч 83 доллара (1 миллион 832 тысячи рублей).

Третья позиция досталась компании Jaguar (48,2 балла, а стоимость самого сложного ремонта оценена в 20 тысяч 700 долларов или 1 миллион 305 тысяч рублей).

Далее в этом списке расположились: Alfa Romeo (52,4 балла), Audi (58,6 балла), BMW (59,8 балла), Mercedes-Benz (60,4 балла), а также Opel (68 баллов), Volvo (68,9 балла) и Mitsubishi (69,4 балла).

По версии Warrantywise, наименьшие проблемы своим владельцам создают автомобили азиатских брендов, включая корейские и японские марки. Во-первых – в случае с ними гораздо меньше покупаются полисы расширенной гарантии, а во-вторых – счета на ремонт таких машин оказываются намного ниже, чем для владельцев европейского премиума.