Названы автомобили с минимумом заводских дефектов: Hyundai, Citroen и Land Rover – аутсайдеры

Покупка нового автомобиля чаще всего сопровождается приятными ощущениями, омрачить которые может только неожиданный дефект, который заставит вернуть машину и ждать момента, пока этот недочет будет исправлен.

Аналитики французского издания L’Argus опубликовали результаты исследования под названием Cote d’amour des constructeurs 2022, в котором попросили дилеров раскрыть информацию о количестве «послепродажных возвратов машин из-за производственного брака». Это позволило выявить модели с минимумом заводских дефектов.

Средний балл в этом исследовании оказался равен 5,86 из 10. Впрочем, ориентироваться на эти цифры вряд ли можно, учитывая, что между лидером рейтинга и главным аутсайдером сложилась настоящая пропасть.

*Moyenne (средний балл). Инфографика: L’Argus

Наименьшее количество хлопот своим владельцам за 2022 год доставили автомобили шведской марки Volvo. Компания получила общий балл в 8,28 из 10 возможных, опередив прошлогоднего лидера этого рейтинга Suzuki, который теперь занимает вторую строчку с 8,15 балла. Далее расположились еще два японских автопроизводителя: Toyota (7,9 балла) и Honda (7,67 балла).

Что интересно, далеко не все компании из «Страны восходящего солнца» оказались в ТОП-10 по минимальному количеству заводских дефектов. Так, например, Nissan и Mazda опустились в нижнюю часть рейтинга, заняв 12 и 13 места соответственно.

Что касается марок с самым высоким количеством производственных недочетов, то ими стали: Ford (5,5 балла), Alfa Romeo (5,07 балла), Volkswagen (5,02 балла), Audi (5 баллов), Opel (5 баллов), Peugeot (4,91 балла), Fiat (4,9 балла), Hyundai (4,65 балла), Jeep (4,53 балла), Citroen (4,15 балла), DS (3,71 балла) и, наконец, Jaguar/Land Rover с самым худшим результатом в 1,86 балла.