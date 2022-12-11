Названы самые быстро ржавеющие автомобили 2022 года 

Защита кузова от коррозии является одним из самых серьезных недостатков многих, казалось бы, популярных автомобилей. Это приводит к тому, что в какой-то отрезок времени избавление от ржавчины забирает из кармана владельца такой машины приличную сумму денег. Редакция автомобильного журнала Daily-Motor.Ru опросила сотрудников кузовных автосервисов, выявив в ходе этого исследования самые быстро ржавеющие автомобили в России.

Сразу стоит отметить, что в этом ТОП-е учитывались не только обращения владельцев автомобилей в кузовные автомастерские для устранения тотальной коррозии за 2022 год, но и заявки клиентов для устранения небольших очагов ржавчины.

Ранее считалось, что коррозия является более распространенной проблемой для внедорожников, поскольку они гораздо больше подвержены воздействию естественной среды на кузов во время вылазок на бездорожье, чем типичный городской автомобиль. Впрочем, полученные нами данные свидетельствуют о том, что повреждения кузовов ржавчиной могут быть столь же распространены и на обычных автомобилях, передвигающихся исключительно по асфальту.

Самым быстро ржавеющим автомобилем в этом году оказался хэтчбек Ford Fiesta. Не него пришлось наибольшее количество обращений по устранению очагов коррозии.

На второй позиции по этому показателю расположился Opel Corsa, а тройку замкнул Land Rover Range Rover Sport.

В ТОП-5 неожиданно вошел кроссовер Toyota RAV4, а также Jeep Wrangler. Тогда как шестым в этом рейтинге стал Mini Hatchback.