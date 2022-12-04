Названы лучшие двигатели 2022 года – большинство из них китайские

Премия под названием China Heart, основанная деканом и студентами Шанхайского транспортного университета, ежегодно выявляет по 10 лучших двигателей, представленных на китайском рынке. У рейтинга не предусмотрена расстановка мест, но имеется список силовых агрегатов, которые считаются наиболее передовыми с точки зрения характеристик. Разумеется, большая часть двигателей в этом ТОП-е принадлежит китайским автопроизводителям, но есть и иностранные.

В список, опубликованный на официальном сайте China Heart, вошли в основном малолитражные «наддувные» четверки. Исключений оказалось три – моторы BYD и GAC, а также Great Wall.

Заслуги первой компании выделили за ее полуторалитровый «атмосферник» 472QA, тепловой КПД которого равен 43%. Этот мотор используется BYD в составе гибридной силовой установки.

Geely удостоилась похвалы за свой новый 4-цилиндровый турбомотор BHE15-EFZ. Он без всяких электрических примочек устанавливается на китайский вариант Coolray и, как заявляют авторы рейтинга, может похвастать отличной экономностью.

От Changan в список лучших вошел 1,5-литровый турбомотор JL473ZQ6 Blue Core, а от GAC – 2-литровый «атмосферник» 4B20L1, разработанный в связке с Toyota. Эффективность этого двигателя максимально проявляется в тандеме с электрическим довеском и вариатором.

В случае c Great Wall наиболее передовым оказался 3-литровый 6-цилиндровый двигатель 6Z30. Вошел в этот ТОП и 2-литровый 261-сильный агрегат концерна SAIC.

Что касается иностранных силовых агрегатов, которые китайские специалисты включили в список лучших, то среди них были выделены: 2-литровые моторы Volvo с индексом B420T2, Mercedes-Benz с индексом M254, 1,4-литровые Volkswagen с индексом EA211, а также полуторалитровый двигатель Ecotec LP5 от концерна General Motors.