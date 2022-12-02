Названы самые ненадежные кроссоверы: лидеры удивят

Американский некоммерческий журнал Consumer Reports периодически выпускает собственные исследования в области автопрома, в рамках которых подсчитывается количество технических проблем, с которыми сталкиваются владельцы машин. Журналисты издания «TopSpeed» отобрали из этого списка исключительно автомобили сегмента SUV, назвав самые ненадежные из них.

Первая позиция в этом антирейтинге неожиданно досталась немецким моделям. Так, например, самым проблемным был назван Volkswagen Taos 2022 года. Среди претензий к нему с точки зрения надежности оказались: частые неисправности двигателя, электронных компонентов, трансмиссии и топливной системы.

На второй строчке расположился Volkswagen Tiguan аналогичного года. Проблемными в этой модели были названы: электроника, коробка передач и система охлаждения.

Тройку замкнул Mercedes-Benz GLC с поломками подвески и трансмиссии, а четвертым и пятым стали Volvo XC60 2022 модельного года (работа двигателя и электроники) и Ford Mustang Mach-E (сбои в электронике, утечки масла, быстрый износ ремней). Причем последний оказался единственным электрокаром в этом списке.

Далее идет Kia Sorento, но речь не о версии с традиционным ДВС, а о гибриде.

Седьмую позицию зарезервировал за собой Buick Encore 2014 года. Эта модель, по словам представителей «TopSpeed», славится отказами мотора и системы его охлаждения, а также часто заставляет ехать в сервис для ремонта электрической части машины.

Восьмым и девятым в рейтинге самых ненадежных кроссоверов стали Jeep Cherokee (2014 год) и Nissan Pathfinder (2013 год) соответственно. А десятую строчку замкнул Hyundai Tucson образца 2016 года.