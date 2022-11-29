Параллельный импорт вернул на российский авторынок забытые имена: названы 5 неожиданных камбэков

Такие имена, как Nissan Note и Suzuki Swift на российском рынке уже давно не на слуху, однако с недавних пор вновь вернулись в обиход, когда речь заходит о новых автомобилях. С учетом того, что рынок остается пустым, параллельный импорт позволяет хоть как-то поддерживать его в жизнеспособном состоянии, а также встречать старых друзей.

Журналисты екатеринбургского издания «66» назвали пять автомобилей, возвращение которых в Россию до недавнего времени казалось невозможным.

На первой строчке в этом списке расположился кроссовер Dacia Duster. Если простой «Дастер», выпускавшийся под маркой Renault в России долгие годы, уже не найти, то желающие могут поискать его под материнским брендом Dacia.

Как правило, такие машины встречаются на рынках Восточной Европы и немного отличаются от экс-российских по технике. Цены на «серые» Duster сейчас начинаются с отметки в 2 миллиона рублей.

Следом за «Дастером» в Россию вернулся и успевший стать забытым седан Ford Mondeo. Эта модель покинула российский рынок в 2019 году и в 4-дверном исполнении сохранилась только в Китае. Именно оттуда ее сейчас и ввозят. За самый простой с точки зрения техники вариант автомобиля «серовозы» просят 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Замыкает тройку самых неожиданных камбэков на российском рынке большой седан Chevrolet Malibu, который около десяти лет назад уже был представлен у нас, но проиграл конкурентную борьбу Camry и Teana. Сейчас «Малибу» ввозят в Россию из Казахстана и стоят такие машины около трех миллионов рублей.

Nissan Note

Кроме того, в этот рейтинг российские журналисты включили модели: Nissan Note и Suzuki Swift, которые исключили с рынка совсем недавно в стремлении развивать сегмент SUV.

За параллельно импортированный первый сейчас просят в районе 2 миллионов рублей, тогда как за второй – примерно полтора миллиона.