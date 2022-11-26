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Экстремальная версия «Москвича» D3 Turbo может выглядеть так: первые изображения

От: Алексей Шмидт
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Компания «Москвич» совсем недавно показала свою первую модель после возрождения – кроссовер с индексом «3». Сразу после того, как стало понятно, чего ждать от внешности автомобиля, Сеть начали наводнять рендеры более экстремальных версий «паркетника». Автором одной из самых интересных является CGI-художник, известный в социальных сетях под ником «Ildar_project». Независимый дизайнер показал, как мог бы выглядеть тюнингованный «Москвич» D3 Turbo.

В основе компьютерной визуализации лежит эскиз дизайна модели «Москвич 3», которая, напомним, представляет собой продукт бейдж-инжиниринга между российским заводом и китайской JAC. 

На показанных рендерах экстремальную версию «тройки» его автор изобразил с развитым аэродинамическим обвесом, диффузором, а также двумя парами выхлопных патрубков. Венчают картину спойлер над пятой дверью, а также черная глянцевая крыша.

Гипотетический «Москвич» D3 Turbo за счет оперения выглядит гораздо более приземистее, чем оригинальная модель, что придает ей спортивности. Если у обычного «Москвич 3» дорожный просвет составляет 150 мм, то у его тюнинг-версии он, судя по всему, будет еще меньше. 

Внедорожные накладки из неокрашенного пластика на арках и порогах канули в лету. Их заменили расширители, выкрашенные в цвет кузова. 

Еще одна фишка дизайн-проекта – наличие на капоте машины надписи «Москвич» фирменным шрифтом, тогда как у простой «тройки» он выглядит как овальный логотип марки. 

moskvitch d3 turbo adopts the digitally tuned stance after bonkers brand revival 3
Заводская версия кроссовера «Москвич 3», представленная в ноябре

Кроме того, экстремальный кроссовер обут в 22 или даже 23-дюймовые колесные диски и низкопрофильные шины.

Разумеется, речь идет исключительно о рендерах несуществующего автомобиля. Информации о технических характеристиках кроссовера также нет, но простая модель комплектуется полуторалитровым «наддувным» мотором на 150 л.с. Связку ему составляет МКПП или вариатор. 

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