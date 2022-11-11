Назван самый надежный внедорожник на вторичке (всего за 750 тысяч рублей)

Сегмент автомобилей SUV, включающий в себя как кроссоверы, так и внедорожники, продолжает оставаться одним из самых популярных в России. Причем касается это не только первичного, но и вторичного рынков. С недавних пор приобрести автомобиль такой категории за относительно небольшие деньги непросто. Но, как минимум, один вариант есть.

Речь идет о китайской модели Great Wall Hover H5. В зависимости от года выпуска такие машины сейчас стоят на «вторичке» от 600 до 750 тысяч рублей и могут похвастать наличием надежного турбодизельного агрегата, а также трансмиссии, которая может быть как механической, так и автоматической.

Кроме того, среди плюсов Hover H5 можно выделить достаточно вместительный салон и багажное отделение объемом 800 литров.

Внедорожник является рамным и, несмотря на негативную славу китайских автомобилей десятилетней давности в отношении коррозионной стойкости, обладает оцинкованной сталью.

Двигателей на выбор можно выбрать два – это 2-литровый «наддувный» дизельный мотор, выдающий 143 лошадиные силы, а также 2,4-литровый бензиновый агрегат на 127 «скакунов». Оба варианта являются весьма надежными, но лучшим выбором считается именно «дизель».

Средняя цена на десятилетний Great Wall Hover H5 с пробегом около 100 тысяч километров составляет 650 – 700 тысяч рублей. Никаких серьезных претензий относительно надежности основных узлов и агрегатов у владельцев таких внедорожников с момента появления этой модели в России так и не появилось.