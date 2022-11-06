Xpeng показал на видео испытания летающего автомобиля 

Китайская фирма Xpeng, являющаяся одним из лидеров «поднебесного» рынка технологий, продолжает активное внедрение новых разработок в свои перспективные проекты. Не так давно компания раскрыла подробности о будущей системе автономного управления для транспортных средств, которая будет работать на базе нейросетей и самостоятельно обучаться, а теперь специалисты из КНР продемонстрировали испытания летающего автомобиля AeroHT.

Ранее Xpeng уже отправлял в воздух другой свой аппарат под названием X2, который мало чем походил на традиционный автомобиль, являясь скорее огромным квадрокоптером. Его летный дебют состоялся в октябре в Дубае. Однако в случае с AeroHT все несколько иначе – это действительно машина (с традиционным кузовом и четырьмя колесами). К ее крыше прикреплены большие балки с винтами.

В Xpeng утверждают, что используемый в качестве водительской и пассажирской капсулы автомобиль является электрическим. Машина оснащена двумя силовыми установками, одна из которых является резервной.

Разработчики проекта собираются реализовать в нем возможность управления с помощью простого рулевого колеса и рычага трансмиссии, которые можно будет использовать как для движения по дороге, так и по воздуху.

У версии AeroHT для общественных дорог на крыше будут установлены складные винты, но будет и вариант, который сможет только летать. Речь идет как раз о вышеобозначенном X2 без колес.

Сроки появления обеих модификаций летающего автомобиля от компании Xpeng пока не раскрываются, но, учитывая, как быстро развивается проект китайской компании, можно предположить, что массовое производство таких машин стартует уже очень скоро.