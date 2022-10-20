Летающий автомобиль XPeng поднялся в воздух в Дубае

Китайская корпорация XPeng провела очередные демонстрационные полеты своей новой модели X2. Они стали первыми для компании за пределами «Поднебесной». 2-местный летательный аппарат смогли поднять в воздух в рамках выставки технологий GITEX в Дубае (ОАЭ).

XPeng X2 представляет собой летательный аппарат с дверьми «крылья чайки», как на знаменитом DeLorean. Так называемый «летающий автомобиль» внешне выглядит совсем не как традиционная машина, а как большой квадрокоптер. Колес у X2 нет. Вместо них установлены четыре лопасти и полозья.

Вес новинки XPeng составляет всего 560 кг, что для подобного вида техники является относительно невысоким показателем. Аппарат способен уместить внутри двух пассажиров, а также 100 кг груза.

Максимальная скорость «флайкара» равна 130 километрам в час, а предельная высота полета составляет 1 тысячу метров. Управление XPeng X2 может осуществляться как вручную, так и в режиме автопилота.

Несмотря на то, что испытательный полет летающего автомобиля продлился всего 90 секунд, главный инженер XPeng по авиации Лю Синьинь отметил, что технология находится на финальной стадии разработки. Вскоре она будет полностью готова для того, чтобы использовать ее в общественных целях.

Правда когда будет подготовлено для этого законодательство пока неизвестно. В отдельных странах оно постепенно проходит процедуру формирования, но большая часть мира пока не готова к подобному виду транспорта и не рассматривает его в качестве перспективы ближайших лет.