5 самых дешевых китайских кроссоверов в России

С недавних пор автомобили китайских автопроизводителей ввиду отсутствия альтернатив активно заполняют российский авторынок. Разумеется, говорить об их «доступности» пока не приходится, однако «поднебесный» автопром в отличие от многих других стран, по крайней мере, способен предложить автомобиль как на любой вкус, так и кошелек.

В конкретно этом случае речь пойдет о самых недорогих китайских кроссоверах. Большинство из них благодаря своей относительно невысокой стоимости входят в ТОП-10 самых популярных автомобилей в России.

Наиболее бюджетным предложением в сегменте SUV от «поднебесных» автопроизводителей в России сейчас является кроссовер JAC S3 со стартовой ценой, заявленной автопроизводителем на отметке в 1 миллион 299 тысяч 900 рублей.

На второй строчке располагается модель FAW Besturn X80. Минимальный входной прайс для нее равен 1 миллиону 508 тысячам рублей.

В тройке лидеров оказался также компакт-кроссовер Chery Tiggo 4. Его начальная цена, обозначенная автопроизводителем на официальном сайте, составляет 1 миллион 699 тысяч 900 рублей.

Четвертая позиция в этом ТОП-е осталась за Changan CS35 Plus. Стартовая стоимость этого кроссовера, заявленная китайской компанией, на сегодняшний день составляет минимум 1 миллион 899 тысяч 900 рублей.

Замыкает пятерку самых недорогих китайских кроссоверов, представленных на российском рынке, Dongfeng DFM 580. За этот «паркетник» из КНР придется заплатить как минимум 1 миллион 929 тысяч рублей.