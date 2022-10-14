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Названы 3 популярных кроссовера и сколько стоит привезти их из Японии

От: Алексей Шмидт
2019 Mazda CX5 B 1 o

С весны этого года спрос на автомобили из Японии со стороны россиян резко вырос. Его подтолкнуло резкое укрепление рубля по отношению к другим валютам, в том числе японской йене, а также легализация параллельного импорта. 

С тех пор автомобили из «страны восходящего солнца» ввозятся в Россию огромными партиями, а компании, занимающиеся их покупкой и отправкой из Японии, не успевают отвечать на звонки клиентов.

Столь большое внимание к открывшемуся окну возможностей повлияло на стоимость доставки – она подорожала. Впрочем, на ценах самих машин это практически не отразилось. Как пишет издание «За Рулем», разница между одинаковыми Camry с левым и правым рулем (не ездившими по России) по-прежнему составляет от 200 до 300 тысяч рублей. 

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Тем не менее, основной спрос на автомобили из Японии сейчас приходится именно на сегмент кроссоверов. По словам Юрия Смитюка, сейчас из этой страны можно привезти праворульный Nissan X-Trail 2019 года, оснащенный 2-литровым «автоматом» и полным приводом за 1 миллион 500 – 1 миллион 700 тысяч рублей.

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2,5-литровая Mazda CX-5 того же года с полноприводной трансмиссией и АКПП обойдется для покупателя в России в сумму от 1 миллиона 600 до 1 миллиона 900 тысяч рублей.

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Замыкает эту тройку Mitsubishi Outlander, за 4-летний вариант которого с 2-литровым двигателем, автоматической трансмиссией и приводом 4×4 придется выложить от 1 миллиона 600 тысяч до 2 миллионов рублей, что окажется на несколько сотен дешевле, чем покупать его в России.

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