Названы 3 популярных кроссовера и сколько стоит привезти их из Японии

С весны этого года спрос на автомобили из Японии со стороны россиян резко вырос. Его подтолкнуло резкое укрепление рубля по отношению к другим валютам, в том числе японской йене, а также легализация параллельного импорта.

С тех пор автомобили из «страны восходящего солнца» ввозятся в Россию огромными партиями, а компании, занимающиеся их покупкой и отправкой из Японии, не успевают отвечать на звонки клиентов.

Столь большое внимание к открывшемуся окну возможностей повлияло на стоимость доставки – она подорожала. Впрочем, на ценах самих машин это практически не отразилось. Как пишет издание «За Рулем», разница между одинаковыми Camry с левым и правым рулем (не ездившими по России) по-прежнему составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

Тем не менее, основной спрос на автомобили из Японии сейчас приходится именно на сегмент кроссоверов. По словам Юрия Смитюка, сейчас из этой страны можно привезти праворульный Nissan X-Trail 2019 года, оснащенный 2-литровым «автоматом» и полным приводом за 1 миллион 500 – 1 миллион 700 тысяч рублей.

2,5-литровая Mazda CX-5 того же года с полноприводной трансмиссией и АКПП обойдется для покупателя в России в сумму от 1 миллиона 600 до 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Замыкает эту тройку Mitsubishi Outlander, за 4-летний вариант которого с 2-литровым двигателем, автоматической трансмиссией и приводом 4×4 придется выложить от 1 миллиона 600 тысяч до 2 миллионов рублей, что окажется на несколько сотен дешевле, чем покупать его в России.