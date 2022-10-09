«Не заржавеют». Какие автомобили имеют оцинкованный кузов

Как известно, «рыжей чуме» подвержены практически все автомобили, но кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Главной защитой машины перед естественным процессом коррозии является оцинковка ее кузова. Вот только похвастать ей могут далеко не все автомобили. Редакция Daily-Motor.Ru назвала самые популярные в России модели, которые имеют оцинкованные кузова.

Автомобили Audi славятся своими стойкими к появлению ржавчины кузовами. Оцинковка применялась в них начиная с моделей 80 и 100, а также A4 и A6. После 2000 года все без исключения новые Audi сходили с конвейера оцинкованными.

Для многих станет неожиданным, но оцинкованный кузов имеют и некоторые модели Renault, включая некогда популярный у нас Logan. Помимо него похвастать использованием этой технологии защиты от ржавчины может Espace третьего поколения.

Golf 3 стал первопроходцем в использовании оцинковки кузовов Volkswagen, а с 2000 года ее получили все модели компании.

Среди моделей Skoda, защищенных от ржавчины, стоит выделить Octavia (A1) и Fabia, а Volvo – все модели, начиная с 240-й (то есть с 1975 года).

Что касается «японцев», то у них с этим вопросом традиционно большие проблемы. Так, например, в список оцинкованных «Тойот» входят только Corolla E10 (с 1991 года), а также Carina (с 1988 года). У Honda такая модель только одна – Legend. То же самое можно сказать и о Mitsubishi, оцинковку кузова у которой имел только Lancer 9.