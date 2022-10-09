В Россию стали тоннами завозить иномарки из Южной Кореи

Заводы в Санкт-Петербурге и Калининграде, которые ранее выпускали автомобили Hyundai и Kia, продолжают оставаться на паузе, что фактически лишило россиян давно полюбившихся им корейских машин. Впрочем, эта проблема уже частично решена. Если верить таможенным органам Южной Кореи, поток автомобилей из этой страны к нам за последнее время резко вырос.

Только в августе 2022 года в Россию ввезли корейских легковушек на сумму в 65 миллионов 900 тысяч долларов. В весовом выражении это около 4800 тонн груза. Покупают машины не только компании, но и частные клиенты.

Разумеется, большая часть отгрузок приходится в том числе и на официальные поставки Hyundai и Kia, идущие по системе параллельного импорта.

К примеру, еще этой весной компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) сразу на шесть моделей корейской сборки, включая Soul, Mohave, Stinger, K5, Sorento и Seltos, а летом расширила этот список автомобилями Cerato и EV6. Hyundai, в свою очередь, сертифицирована в России Genesis G70 и GV80, а также кроссовер Santa Fe корейского производства.

Тем не менее, россияне находят возможности заказывать корейские автомобили дешевле, чем они стоят в автосалонах. Продавцы, оформляющие импорт на физлиц, сейчас готовы привезти автомобиль Kia или Hyundai на 500-600 тысяч рублей дешевле, чем его продают официальные дилеры. Сроки доставки варьируются от двух-трех недель до одного-двух месяцев в зависимости от региона.