Эксперт раскрыл миф про бензин, в который многие верят

Производители так называемого «улучшенного» бензина беззастенчиво заявляют, что более дорогой вид топлива за счет более высокого октанового числа способен увеличить характеристики автомобиля, а также снизить расход горючего и сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Но так ли это на самом деле, рассказал автомобильный эксперт.

По словам журналиста издания «За рулем» Михаила Колодочкина, несмотря на утверждение топливных компаний о впечатляющих плюсах более дорогого вида бензина с высоким октановым числом спешить заливать его в свою машину не стоит, особенно тем, кто считает, что это действительно приведет к увеличению мощности двигателя.

«Что такое «производительность» двигателя. Намек на его мощность? Но мощность от октанового числа не зависит», – отмечает эксперт.

Он уверен, что даже использование в баке Lada Granta 200-го бензина не заставит этот автомобиль ехать быстрее, чем заявлено в ее технических характеристиках. Так что увеличить мощность автомобиля, чтобы она превосходила паспортные, таким образом не получится.

А вот избежать детонации в двигателе в жару топливо с высоким октановым числом все же позволит. Это приведет к тому, что мотор будет выдавать паспортные характеристики при любой погоде.

Что касается утверждения о снижении уровня вредных выбросов в атмосферу новыми видами топлива, то его журналист назвал ложным, поскольку на этот показатель в первую очередь влияет не октановое число, а экологический класс горючего (K2, K3, K4 и K5).

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, сколько бензина можно сэкономить в машине, если отключить ряд систем. Согласно той информации, снизить расход топлива автомобиля существенно позволит только сокращение времени прогрева на холостом ходу.