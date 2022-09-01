Сколько бензина можно сэкономить в машине, если отключить ряд систем

Как известно, многие системы в автомобиле, предназначенные для того, чтобы сделать нахождение водителя и пассажиров внутри него комфортным, потребляют электрическую энергию. Выработкой ее занимается генератор, который расходует на эти процедуры бензин. Каждая отдельная функция через электронный блок управления двигателя подает сигнал на генератор для выработки большей энергии, так что теоретически отказ от потребителей энергии может сэкономить топливо. Но насколько?

Издание «АиФ» опубликовало инфографику, в которой оказались просчитаны затраты бензина на работу самых популярных систем в автомобилях.

Так, согласно информации, продемонстрированной журналистами на инфографике (рисунок ниже), деактивировав вентиляцию в салоне можно сэкономить от 50 до 150 Вт энергии или 0,07-литра бензина в час.

Выключив систему подогрева заднего стекла экономия составит уже до 200 Вт или 0,1-литр горючего в час.

Подогрев лобового стекла расходует порядка 600 Вт, а при его отключении экономия может составить до 0,3-литра бензина в час. В случае с кондиционером этот показатель еще выше – от 0,4 до 0,5-литра в час.

Использование ближнего света (в случае с галогенными лампами) тратит 150 Вт энергии или 0,07 литра бензина в час, подогрев двух сидений – 0,15-литра в час.

Таким образом, практически во всех случаях отказ от использования систем поддержания комфорта в автомобиле не принесет серьезной выгоды с точки зрения экономии топлива.

А вот что действительно может помочь снизить расход машины, так это сокращение времени прогрева на холостом ходу. Согласно инфографике, такая процедура требует использования от 0,8 до 1,2-литра горючего в час.