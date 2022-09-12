Lada Niva вошла в ТОП самых желаемых, но недоступных в Великобритании автомобилей

Компания «Confused» опубликовала результаты последнего исследования, в ходе которого показала, что может быть общего между японским суперкаром с двигателем V10 и российским внедорожником. Речь идет о Lexus LFA и Lada Niva, которые оказались названы самыми желаемыми и при этом недоступными автомобилями в Великобритании.

Аналитики, формируя ТОП таких машин в «Туманном Альбионе», ориентировались на статистику ежегодных поисковых запросов в Google по отношению к количеству машин, зарегистрированных в стране.

На первой строчке по количеству поисков расположился Lexus LFA, выпуск которого прекратился еще в 2012 году. Тем не менее, в 2021-году британцы искали его в поисковике почти 43 тысячи раз.

10 самых популярных недоступных автомобилей в Великобритании. Инфографика: “Confused”

На сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано всего 3 таких японских спорткара из изначально выпущенной лимитированной партии в количестве 500 штук. Таким образом, на каждый LFA приходится в среднем по 14 тысяч поисковых запросов.

На второй позиции неожиданно оказался российский внедорожник Lada Niva. В прошлом году отечественный вездеход жители Великобритании искали 25 тысяч 100 раз. Сейчас в королевстве на учете стоит всего 51 такой автомобиль.

Тройку в этом рейтинге замкнул корейский фастбэк Kia Stinger, дебютировавший в 2017 году. За минувший год количество запросов этой модели в британской версии поисковика Google составило 24 тысячи 660 раз. А по дорогам страны по состоянию на этот год ездит всего 46 таких машин.