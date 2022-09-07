В порт Владивостока ввезли рекордное количество автомобилей

Пока общий российский рынок продолжает восстанавливаться от последствий остановки автомобильных предприятий, разрыва логистических цепочек и дефицита машин в стране, на Дальнем востоке импорт транспортных средств испытывает колоссальный подъем. С начала этого года ввоз подержанных праворульных иномарок из Японии увеличился на 43 процента и, похоже, сокращаться этот показатель пока не планирует.

Как отмечает таможня Владивостока, помешать дальнейшей торговли могут только логистические проблемы, которые пока удается избегать.

Издание «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о рекордном количестве машин, ввезенных в Россию из Японии с начала 2022 года.

Вместе с тем, это привело к тому, что владивостокскому порту пришлось внести изменения в свой штат, увеличив количество выпускающих инспекторов в 2,5 раза, а также перераспределить нагрузки на сотрудников таможенных постов.

Другой известной проблемой стала «растаможка». Согласно закону, ввезти машину, зарегистрированную на физлицо без блока безопасности «ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке можно лишь раз в год.

Но брокеры уже нашли лазейку, позволяющую обойти эту норму, привлекая людей с так называемым еще «неиспользованным паспортом». За отдельную плату им предлагают зарегистрировать машину на себя, тем самым экономя средства компании в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что все стоянки неподалеку от порта Владивостока буквально забиты автомобилями. Как отмечают очевидцы, автомобили буквально «гроздями» свисают с палуб грузовых судов, а компании, занимающиеся ввозом машин из Японии, не успевают отвечать на звонки потенциальных клиентов.

Согласно статистике, рост импорта подержанных и новых автомобилей из Японии затронул не только таможню Владивостока, но и Сахалина. С начала 2022 года там ввезено более 2 тысяч автомобилей.