Автоэксперт назвал факторы, влияющие на точность показаний спидометра

Как известно, автомобильный спидометр может демонстрировать не совсем приближенную к истине информацию о скорости машины. Но насколько большим бывает искажение, а также какие факторы оказывают на него максимальное влияние? В этих вопросах решил разобраться доцент МАДИ Лев Зиманов.

Завышенные показатели скорости часто показывают не только автомобильные, но и любые другие спидометры, использующиеся в транспортных средства. По мнению эксперта, давшего интервью радио «Спутник», делается это их производителями осознанно.

«Если мы говорим про фактические значения, то спидометр всегда минимум на 5%, максимум на 10% завышает показания скорости», – заявил господин Зиманов.

Объясняя это наблюдение эксперт ссылается на решение самих автопроизводителей избавить себя от судебных исков со стороны покупателей машин, которые подверглись бы штрафам в случае демонстрации реальной скорости автомобиля.

Вместе с тем, он также отметил, что на точность показаний спидометра влияние оказывает также диаметр покрышек и степень их износа. В идеале спидометры «заточены» под максимально приближенные к реальным показания, если автомобиль оснащен новыми полностью накачанными шинами максимально допустимого размера.

По мере износа шин их диаметр начинает сокращаться, что приводит к ситуации, когда спидометр начинает привирать дополнительно еще на 2-3%. При этом в случае, если водитель использует колеса большего диаметра, то в теории спидометр будет даже несколько занижать скорость.

Более подробно о том, почему врет спидометр, насколько, а также в чем разница между ним и устройством GPS ранее рассказывала сама редакция Daily-Motor.Ru.