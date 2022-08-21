На Airbnb сдают необычный дом на колесах Jeepney Camper, который привезли со свалки

Переработка, утилизация и повторное использование – являются хорошими альтернативами для борьбы с негативными последствиями гиперпотребления и уменьшения углеродного следа. Впрочем, вся эта шумиха вокруг изменения климата и необходимости действовать незамедлительно может показаться назойливой хипстерской болтовней. Опровергнуть это удалось компании Ardent Design с необычным проектом глемпинга на базе «Джипни».

«Джипни» – это разновидность общественного транспорта на Филиппинах. В столице страны, Маниле, такие автобусы являются основным видом такси. Конкретно этот автобус был обнаружен главой Ardent Design Майклом Го на свалке, где машина готовилась к утилизации.

Автомобиль эвакуировали с места, где он должен был провести свои последние дни жизни, после чего вернули в строй, но уже не в качестве транспортного средства.

Специалисты Ardent Design вычистили машину от всех механических деталей, которые больше оказались не нужны, отремонтировали кабину, а затем покрасили ее в бирюзовый цвет. К автомобилю также был пристроен второй этаж.

Вход в дом осуществляется через заднюю дверь автобуса. На первом этаже установлена кровать размера «queen-size», две скамейки и небольшая зона, служащая кухней, с маленькой раковиной и холодильником. Сверху находится еще одна кровать размера «queen-size», а перед ней – небольшая площадка.

Чтобы компенсировать недостаток удобств, дизайнеры добавили к машине кухню на улице и ванную комнату на открытом воздухе. Первая представляет собой крытый кухонный блок с индукционной плитой, рисоваркой, чайником, несколькими кастрюлями и посудой. Это не так много, но достаточно, чтобы быстро приготовить пару блюд.

В ванной комнате есть душ с подогревом, туалет и раковина.

Jeepney Camper, находящийся в городе Балай Танай на Филиппинах, уже используется для сдачи туристам. Цены за одну ночь в таком необычном доме на колесах начинаются от 98 долларов (5 тысяч 800 рублей).