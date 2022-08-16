Иран хочет восстановить производство «первого» Renault Logan за счет России

Углубившееся сотрудничество Ирана и России может затронуть не только отечественный автопром, но и автопром Исламской Республики. С таким заголовком вышла статья на тегеранском портале «Khodro Bank», в которой стали известны некоторые подробности возобновления проекта сборки Renault Logan 1 поколения.

Как выяснили журналисты издания, в Иране планируют восстановить производство автомобиля Renault Tondar L90, который сходил с конвейера тегеранского предприятия в период с 2007 по 2019 годы. Выпуском автомобилей занималось совместное предприятие Renault и SAIPA. Впрочем, с ужесточением санкций против страны в 2020-м французы решили в одностороннем порядке выйти из этого проекта.

Импортозамещенный Renault Logan I от SAIPA

С тех пор иранский автопроизводитель работает над импортозамещенной версией Logan, которая сейчас проходит под заводским наименованием P90. Впрочем, о возобновлении выпуска модели речи пока не идет, поскольку компания испытывает дефицит ряда деталей, которые, как утверждает автор статьи на иранском портале, теперь страна сможет закупать у России.

В качестве комплектующих, которые могут начать экспортироваться из России в Иран, называют «вазовские» моторы мощностью 1,6- и 1,8-литра мощностью 90 и 106, а также 122 лошадиные силы соответственно.

Для того, чтобы интегрировать их в модернизированные Logan первой генерации, SAIPA пойдет на ряд ухищрений, включая использование 5-скоростной механической трансмиссии 5F18, являющейся нелицензионной копией «механики» Renault JHQ.

Помимо России помочь в возобновлении производства «первого» Logan Ирану также должна Индия, однако о каких компонентах идет речь, пока не уточняется.

Ранее стало известно о том, что в Россию могут возобновиться поставки автомобилей другого иранского автопроизводителя – Iran Khodro. Об этом рассказали главные лица компании в ходе дебюта нового кроссовера марки под названием Rira.