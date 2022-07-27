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Названы автомобили, которые теряют в цене быстрее остальных

От: Алексей Шмидт
range rover sport 2022

Ликвидность (возможность быстрой продажи по рыночной цене или с минимальными потерями) всегда считалась одним из главных качеств той или иной модели при выборе их покупателями. Однако существуют автомобили, которые резко теряют в цене по мере их эксплуатации. О них и пойдет речь.

Британское агенство «Compare the Market», специализирующееся на оценке стоимости тех или иных товаров, составило рейтинг самых антиликвидных автомобилей, остаточная стоимость которых стремительно сокращается в ходе их использования.

Первую строчку в этом анти-рейтинге занял японский электромобиль Nissan Leaf. Согласно подсчетам аналитиков, «Лифы» за 3 года эксплуатации могут растерять почти половину своей стартовой цены. Причины такого поведения связаны с тем, что на сегодняшний день рынок перенасыщен более современными предложениями в этом сегменте.

Строчкой ниже расположился Range Rover. Британский внедорожник за три года использования способен подешеветь по отношению к новому сразу на 44 процента.

Тройку замыкает Nissan Altima. Этот «японец» спустя три года эксплуатации обесценивается примерно на 42 процента по сравнению с его начальным прайсом.

Вместе с тем, британцы также назвали самые популярные модели по запросам в Сети. На первой позиции расположился американский внедорожник Jeep Wrangler с 760 тысячами 940 запросами в поисковике Google за год. 510 тысяч поисков пришлось на японский пикап Toyota Tacoma, а 490 тысяч 360 запросов – на электрокар Tesla Model 3. 

Меньше всего в Сети ищут корейский Kia Soul – 91 тысяча 800 запросов, японский Nissan Leaf – 92 тысячи 500 запросов, а также корейский Hyundai Santa Fe – 93 тысячи 100 запросов. 

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