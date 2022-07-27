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Полноприводный пожарный Mercedes Vario предлагает сменить квартиру на уютный дом на колесах

От: Алексей Шмидт
mercedes benz vario camper build

Пожарные автомобили, а также машины скорой помощи отлично подходят не только для спасения жизней, но и для превращения их в уютные и функциональные дома на колесах. Одним из таких примеров является разработка голландской компании «Collectief Soepel», которая объединяет предпринимателей в реализации интересных задумок.

В качестве базы для дома на колесах был использован пожарный Mercedes Vario, который стал шестым подобным автомобилем, созданным фирмой из Нидерландов.

Конкретно этот полноприводный «Мерседес» долгое время проработал в качестве машины пожарной службы Швейцарии. Его кабина сохранила цвета оригинальной ливреи с оранжевой полосой, которая служит для дополнительной видимости автомобиля в условиях сумрака. Остальную же часть фургона было решено окрасить в бледно-зеленый цвет.

mercedes benz vario camper build 1

Интерьер автомобиля выполнен в типичной эстетике домов на колесах, но выделяется среди них максимально уютной отделкой. Буквально повсюду внутри экс-пожарного Mercedes использована светлая древесина, смягченная округлыми контурами. 

mercedes benz vario camp3er build

На кухне установлена березовая фанера и столешница из ясеня, а двери выполнены из 100-процентно переработанного пластика.

mercedes benz1 vario camper build

Над раковиной разработчики установили изогнутые шкафчики, а также использовали закругленные вырезы в полках. Дополнительный свет по их задумке должен проникать в зону готовки через круглый иллюминатор. Даже дверь в ванную выглядит как таблетка с закругленными концами. 

mercedes benz vario camper build 2

Туалет, как и в большинстве других подобных автомобилях, не располагающих большой площадью, совмещен с душевой кабиной.

mercedes benz vario camper 3build

Как утверждает автор проекта, дом на колесах создавался для семьи из пяти человек (столько же внутри предусмотрено спальных мест), которые смогут жить в нем на постоянной основе.

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