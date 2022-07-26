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В Болгарии разработают гиперкар Unum мощностью 5200 л.с.

От: Алексей Шмидт
гиперкар Unum

У большинства поклонников современных ультрамощных автомобилей на слуху являются итальянский гиперкар Ferrari LaFerrari, британский McLaren Speedtail и шведский Koenigsegg Regera, но что, если в показателе производительности их опередит болгарская разработка? Созданием собственного гиперкара занялась местная компания Alieno. Несмотря на то, что автомобиль еще даже не существует в реальности, прием заказов на него уже стартовал.

По задумке авторов проекта, эксклюзивная болгарская модель, сборкой которой займутся вручную, будет стоить от 1 миллиона 800 до 4 миллионов 500 тысяч евро (при пересчете на российскую валюту от 105 до 265 миллионов рублей).

Ключевой особенностью автомобиля станет его мощность, которая должна составить более 5 тысяч 200 лошадиных сил, а максимальная скорость превысить отметку в 580 километров в час, что сделает ее самой быстрой машиной в мире.

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На выбор покупателей предложат две версии Alieno Unum (именно так планируют назвать новинку) – электрическую и реактивную. Для первой подготовят сразу четыре варианта силовых установок (от 3 до 6 электромоторов на каждом из колес). Их мощность составит 2610, 3481, 4351 и 5221 л.с. Максимальный крутящий момент будет варьироваться в пределах 4440 – 8880 Нм. В качестве тяговой батареи выступит аккумулятор емкостью 180 кВт/ч.

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Что касается реактивной версии Unum, то такая модификация будет иметь 24 привода, работающих на сжатом воздухе, хранение которого отведут специальному баллону из композитных материалов. Помимо главного назначения воздух задействуют для охлаждения машины в моменты пиковых перегрузок, а также даже для осушения дорожного полотна во время езды на гиперкаре дождевых условиях.

На сборку одного Alieno Unum у болгар будет уходить от 18 до 30 месяцев, но покупатели уже выстроились в очередь за уникальным автомобилем. 

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