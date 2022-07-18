Названы японские автомобили, которые будут служить вечно

Японские автомобили всегда считались образцом надежности и беспроблемности в длительной эксплуатации. В России и вовсе сложился настоящий «культ» многих моделей, которые в свое время завозились из «Страны восходящего солнца». С ними согласно и американское издание «HotCars», опубликовавшее рейтинг сверхнадёжных моделей из Японии.

Аналитики журнала при составлении ТОП-а «неубиваемых» японцев ориентировались на сводки аналитического агенства «JD Power Consumer Reports». Из общего списка в выборку попали пять моделей.

На первой строчке расположился 2-местный спортивный родстер Mazda MX-5, который за последние 30 лет практически не изменился. Автомобиль вошел в список лучших в первую очередь благодаря феноменальной надежности, получив от издание оценку 5 из 5. А в прошлом году японская 2-дверка смогла занять шестое место в рейтинге самых беспроблемных машин в США.

Не менее неприхотливым журналисты заокеанского СМИ считают и Subaru Outback. Исключением стали только автомобили 2011-2013 годов выпуска, которые имели определенные проблемы с заводским дефектом поршневых колец. Как утверждает автор рейтинга, «Аутбэк» отметился тем, что за последние пять лет в США автомобиль не попал ни под одну отзывную кампанию, а в самом «JD Power» включили его в список самых надежных машин за всю историю.

Третьим в ТОП-е «HotCars» оказался седан Honda Accord, удерживающийся в рейтингах самых беспроблемных автомобилей все последние 5 лет. Все отзывные кампании. Если «Аккорд» и попадал под какие-то отзывные кампании, то затрагивали они в первую очередь неисправности его светотехники или работу топливного насоса.

Аналогичная репутация сложилась и с другой знаменитой в России 4-дверкой – седаном Toyota Camry, а также его более премиальным родственником Lexus ES. Эксперты утверждают, что при должном уходе эти модели способны эксплуатироваться вечно. Уверенность в надежности седанов хорошо демонстрирует спрос со стороны покупателей. К примеру, так же Camry продолжает оставаться одной из самых продаваемых моделей в кузове седан в США.