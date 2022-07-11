Arctic Trucks показал самый внедорожный Isuzu MU-X AT35

Компания Arctic Trucks уже имеет в своем арсенале один «прокачанный» внедорожник Isuzu – пикап D-Max. Теперь к нему присоединился еще и вездеход этого японского автопроизводителя – MU-X. Автомобиль получил приставку к названию AT35 и, как заявляют в ателье, был сделан по-новому, однако сохранил в себе принципы крепких рамных внедорожников.

Специалисты ателье традиционно для себя существенно улучшили и без того неплохие внедорожные возможности MU-X, дополнив его оснащение 17-дюймовыми колесными дисками, обутыми в «зубастые» шины, а также увеличили дорожный просвет автомобиля до 278 мм, что повлекло за собой увеличение углов въезда и съезда.

Масса буксировки версии AT35 составляет 3,5 тонны, а благодаря наличию в оснащении блокировки заднего дифференциала вкупе с 450 Нм крутящего момента модернизированный MU-X способен уверенно вытаскивать автомобиль из любых «засад».

Доработки в кузовной части включили в себя: изменение геометрии кузова передней части, усиление передних кронштейнов крепления кузова в карме, изменение геометрии колесных арок, изменение геометрии колесных арок, а также установка расширителей переднего и заднего бампера, колесных арок, подкрылок и специальных брызговиков. Кроме того, специалисты Arctic Trucks обработали все швы антикоррозионным покрытием. Дополнительно можно заказать лебедку с тяговым усилием в 5,6 тонны и шноркель.

Техническую сторону внедорожника доработки практически не затронули. Единственное, что тюнеры заменили в MU-X, это калибратор спидометра.

Автомобиль уже доступен для заказа в России.