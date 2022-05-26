Пикап Great Wall Wingle 7 получил версию AT35 от Arctic Trucks Russia 

Компания Arctic Trucks Russia сообщила о расширении своего модельного ряда. К текущей линейке бренда присоединился пикап Great Wall Wingle 7. Как стало известно Daily-Motor.Ru, вскоре доработанный ателье автомобиль станет доступен для предзаказа. Оформить заявку можно будет в Москве и Красноярске.

Автомобиль получил полное название Haval Great Wall Wingle 7 АТ35. Специалисты Arctic Trucks традиционно для себя заметно повысили внедорожные возможности этого рамного пикапа, установив на него 17-дюймовые колесные диски, обутые в «зубастую» резину. Клиренс модели был увеличен и в средней части машины достигает показателя 320 мм от земли.

Осуществить эту задумку удалось заменой «стоковых» амортизаторов на усиленную подвеску. За счет доработок, внесенных в нее, компании удалось также увеличить углы въезда и съезда по сравнению с заводским Great Wall Wingle 7 на 6 градусов.

Визуальные изменения включили в себя появление у пикапа расширителя переднего бампера, расширителей колесных арок, специальных подкрылок и брызговиков с логотипом Arctic Trucks, а также наклеек и эмблем с названием ателье.

Технические доработки свелись к установке на Haval Great Wall Wingle 7 АТ35 специального калибратора спидометра.

Агрегатную линейку автомобиля изменения не затронули. Он, как и заводской пикап Great Wall Wingle 7 оснащается безальтернативным турбодизелем объёмом 2 литра мощностью 143 лошадиные силы. Связку ему составляет 6-ступенчатая МКПП и система полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.