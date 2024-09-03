У китайского внедорожника Tank 500 в России появилась «хардкорная» версия от Arctic Trucks

Китайский автопроизводитель Tank, входящий в состав концерна Great Wall, продает свой рамный внедорожник Tank 500 в России весной 2023 года, а в 2024-м году получил версию повышенной мощности с «топовым» исполнением Blacktrail. Теперь у этой модели появилась еще и «хардкорная» модификация, но ее разработали не инженеры компании, а специалисты ателье Arctic Trucks.

Автомобиль получил название Tank 500 Arctic Trucks AT35. Его отличия от «стоковой» машины заключаются в целом списке доработок.

Машине изменили геометрию кузова передней и задней частей, а также порогов. За счет лифта подвески и наличия мощных 35-дюймовых покрышек клиренс внедорожника увеличился до 279 мм. Дополнили общую картину фирменные расширители колесных арок и брендирование в виде наклеек на кузове.

Разработчик автомобиля утверждает, что все изменения, внесенные в конструкцию Tank 500, соответствуют требованиям нормативных документов и вносятся в его ЭПТС, поэтому ездить на такой машине по общественным дорогам можно будет абсолютно легально.

Цены на доработанные Tank 500 зависят от выбранного пакета услуг. Переделка машины в вариант AT35 потребует суммы в 1 миллион 350 тысяч рублей, тогда как цена готового автомобиля составит минимум 7 миллионов 849 тысяч рублей.