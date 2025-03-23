Toyota Land Cruiser Prado обзавелся хардкорной арктической версией от экспертов по ралли

В мире существует немало мест, где людям то и дело приходится передвигаться по бездорожью. Там, где такая езда является частью повседневной жизни, вскоре начнут продавать специальную версию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado актуального поколения. Машина прошла через обработку ателье Arctic Trucks и готова к штурму бездорожья.

Проект получил название AT37 и входит в продуктовую линейку тюнеров, которая сейчас включает в себя хардкорные модификации таких популярных моделей как Nissan Patrol и Toyota Hilux, а также Mercedes-Benz Sprinter.

Для того, чтобы ездить там, где асфальт отсутствует как таковой, Land Cruiser Prado наградили 37-дюймовыми покрышками BFGoodrich. В них обернуты 17-дюймовые кованые легкосплавные колесные диски с дизайном «Heritage», вдохновленные ретро-мотивами.

Toyota Land Cruser Prado AT37

Но это еще не все. Специально для «Прадо» тюнеры из Arctic Trucks, ранее работавшие над автомобилями для ралли «Дакар», разработали подвеску R53 Suspension, регулируемую в двух направлениях.

Для улучшения ходовых качеств подвеска оснащена новыми амортизаторами, пружинами и отбойниками.

Благодаря улучшенной подъемной силе на 40 мм и большему диапазону рабочего хода с ней «Ленд Крузер» с легкостью будет «проскакивать» даже самые сложные преграды на своем пути.

Продавать такие машины Arctic Trucks собирается по всему миру через собственную специализируемую сеть. Машина станет доступна для покупателей со второго квартала этого года. Стоимость комплекта переоборудования Prado составляет минимум 19 тысяч 749 долларов или 1 миллион 658 тысяч рублей.