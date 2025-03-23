ДомойАвтоновости сегодняToyota Land Cruiser Prado обзавелся хардкорной арктической версией от экспертов по ралли

Toyota Land Cruiser Prado обзавелся хардкорной арктической версией от экспертов по ралли

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 AT37 LC250 00

В мире существует немало мест, где людям то и дело приходится передвигаться по бездорожью. Там, где такая езда является частью повседневной жизни, вскоре начнут продавать специальную версию внедорожника Toyota Land Cruiser Prado актуального поколения. Машина прошла через обработку ателье Arctic Trucks и готова к штурму бездорожья.

Проект получил название AT37 и входит в продуктовую линейку тюнеров, которая сейчас включает в себя хардкорные модификации таких популярных моделей как Nissan Patrol и Toyota Hilux, а также Mercedes-Benz Sprinter.

Для того, чтобы ездить там, где асфальт отсутствует как таковой, Land Cruiser Prado наградили 37-дюймовыми покрышками BFGoodrich. В них обернуты 17-дюймовые кованые легкосплавные колесные диски с дизайном «Heritage», вдохновленные ретро-мотивами.

land cruiser prado арктик трак
Toyota Land Cruser Prado AT37

Но это еще не все. Специально для «Прадо» тюнеры из Arctic Trucks, ранее работавшие над автомобилями для ралли «Дакар», разработали подвеску R53 Suspension, регулируемую в двух направлениях. 

Для улучшения ходовых качеств подвеска оснащена новыми амортизаторами, пружинами и отбойниками.

2025 AT37 LC250 01

Благодаря улучшенной подъемной силе на 40 мм и большему диапазону рабочего хода с ней «Ленд Крузер» с легкостью будет «проскакивать» даже самые сложные преграды на своем пути. 

Продавать такие машины Arctic Trucks собирается по всему миру через собственную специализируемую сеть. Машина станет доступна для покупателей со второго квартала этого года. Стоимость комплекта переоборудования Prado составляет минимум 19 тысяч 749 долларов или 1 миллион 658 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Arctic Trucks

Читайте также:

Последние новости:

Наименее надежные бэушные японские автомобили, которые не советуют...

Nissan Murano превратился в первый спорткар GT-R среди...

Audi готовит маленький электро-кроссовер: известно когда он появится...

Audi A3, работающий на газе, оказался победителем немецкого...

3 гибридных седана, которые с легкостью проедут 320...

Honda использовала преимущество в свободном пространстве, поселив в...

Новый бюджетный кроссовер Nissan на базе Renault Duster...

Странные селекторы КПП современных машин вгоняют водителей в...

У Mazda может появиться собственная Toyota Supra: как...

Самый дорогой Dacia Duster 3 поколения оценили в...

Новый Toyota RAV4 (XA60) показан во всех цветах...

Надежный, вместительный и богато оснащенный минивэн Toyota теперь...

Недорогой соперник Duster из Японии показал себя в...

Новый Nissan Micra появится уже в этом году:...

Пикап Nissan Navara примерил внешность долгожданного нового поколения

Брутальный 7-местный вседорожник Xiaomi Kunlun выбрался на тесты

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+