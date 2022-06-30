Названы самые надежные кроссоверы в каждом из сегментов рынка

Аналитики известного американского агенства J.D. Power «выкатили» очередное исследование, в ходе которого выяснили, что качество новых автомобилей упало до 36-летнего минимума (только за 2021 год этот показатель сократился на 11%). Параллельно с ним от компании вышел рейтинг кроссоверов, на которые меньше из остальных жалуются их владельцы.

Как оказалось, в первые 90 дней владения в малом сегменте в сервис практически не обращались обладатели модели Buick Encore GX. За ним расположился еще один представитель местной марки – Buick Encore, а тройку замкнул тройку Ford Bronco Sport.

В категории компактных SUV самыми надежными оказались названы: Chevrolet Equinox, Kia Sportage, GMC Terrain.

Лидером в классе среднеразмерных кроссоверов и внедорожников стал Nissan Murano, поделивший позиции с Chevrolet Blazer и Honda Passport.

Toyota 4Runner, Kia Telluride, GMC Acadia расположились в числе самых надежных представителей новоиспеченного сегмента «приподнятый среднеразмерных SUV». В классе полноразмерных внедорожников первенствует Chevrolet Tahoe.

Согласно опросу владельцев автомобилей, самыми надежными премиальными кроссоверами и внедорожниками оказались BMW X1, BMW X3, Lincoln Nautilus, Cadillac XT6 и Cadillac Escalade.

Директор глобального подразделения J.D.Power Дэвид Амодео также прокомментировал падение качества новых автомобилей в мире. По словам топ-менеджера, агенство оказалось даже удивлено тому, что после сложного 2021 года надежность новых автомобилей не сократилась еще серьезнее. Впрочем, учитывая, что на протяжении всех исследований компании по этой теме качество новых автомобилей стабильно росло, факт его внезапного и резкого снижения является разочаровывающим.