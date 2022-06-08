Посмотрите, как выглядели советские экспортные автомобили в рекламе на «Западе» 

Вместе с отказом многих зарубежных автопроизводителей работать в России завершается эпоха, когда наши автомобили были представлены на «Западе». Формально она подошла к концу еще несколько лет назад, когда с ужесточением экологических требований к двигателям официальные поставки автомобилей из РФ в Европу были прекращены. Впрочем, многие дистрибьюторы все же находили пути, чтобы в частном порядке ввозить машины из Россию в «Старый свет», однако теперь это станет значительно труднее, а, может быть, и вовсе невозможно.

На фоне будоражащих новостей и нового противостояния редакция Daily-Motor.Ru решила вспомнить, как во времена СССР пытались продавать советские автомобили в странах «Запада».

Предлагаем вашему вниманию подборку рекламных брошюр советских экспортных автомобилей с переводом их слоганов на русский язык.

«Компактный, надежный, экономичный, комфортный. Москвич-408 – один из самых современных компактных пассажирских автомобилей».

«Москвич – это ваше лучшее приобретение!».

«Продолжение традиций безопасности и надежности».

«Правильная машина. В правильное время. По правильной цене».

«Умнее и дешевле (чем страус). Налетай!»

«Внимание! Новый автомобиль советского производства «Volga» ГАЗ-24».

«ЗАЗ-966. Новая модель предлагает вам роскошный комфорт, а также высокий уровень безопасности и надежности».

«Москвич-1500. Долговечный. Экономичный. Полностью соответствует всем стандартам безопасности».

«КамАЗ-5410. Мощный двигатель, маневренность, простота управления и обслуживания, а также надежность являются отличительными чертами большегрузного седельного тягача».

«Нива от Лады. Гениальный полноприводный внедорожник, являющийся одновременно пассажирским автомобилем».

«Прокатитесь на кабриолете».

«Австро Тайга. Постоянный полный привод и роскошное оснащение обеспечивают максимальную безопасность поездок».

«Волга. Элегантный автомобиль для требовательных водителей».

«Волга – это ваш второй дом».