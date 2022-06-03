XPeng запатентовал дизайн нового летающего автомобиля: первые изображения

Премьера концепта XPeng HT Aero состоялась осенью прошлого года. Уникальная разработка китайской компании, специализирующейся на выпуске электромобилей, представляла собой автомобиль, способный ездить как по дорогам общего пользования, так и подниматься в воздух. Спустя почти полгода в базе китайского минпрома появился патент на серийный вариант летающего автомобиля, премьера которого запланирована на 2024 год.

Разработкой новой модели, способной летать, занималось подразделение XPeng Heitech. Оно уже имеет в своем портфолио несколько подобных автомобилей, включая Voyager X2.

Одной из главных проблем всех летающих машин XPeng Heitech было то, что они всегда не были похожи на обычные легковушки, поскольку не имели колес и традиционной формы кузова. Однако вскоре у компании появится модель, которую можно будет без кавычек называть полноценным «летающим автомобилем».

Судя по патентным изображениям, слитым в Сеть, новинка XPeng получит дизайн традиционной машины за исключением габаритной детали на крыше, представляющей собой «футляр» для роторов. Кейс почти такой же большой, как и сам автомобиль.

О том, сколько роторов прячется в «футляре», информации пока нет, но ранее компания подала заявку на оформление патента на технологию складывания роторов.

Согласно документации, реальная проблема создания складного летательного аппарата заключается в том, чтобы правильно заблокировать роторы, предотвратив их повреждение при движении автомобиля по дороге. Роторный механизм установлен на раме и оснащен зацепляющими и блокирующими элементами, удлинителем и т. д. На патентных изображениях некоторые из этих элементов.

Внешний облик летающего автомобиля XPeng совсем непохож на другие модели. Машине достались острые ходовые огни, аэродинамичный облик и камеры заднего вида. Фонари на корме выполнены в виде единого блока. Двери только две, так что не исключено, что в салоне машины будет всего два посадочных места.

На сегодняшний день нет ни одной страны в мире, в законах которой бы были бы прописана возможность эксплуатации летающего автомобиля.

При этом, если верить словам главы Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), аэротакси и машины скорой помощи будут летать над европейскими городами уже в течение трех-пяти лет.