Японцы назвали самые выгодные машины с пробегом: ТОП-6

Как известно, логистические проблемы, а также отказ некоторых брендов от работы в России привели к тому, что цены на новые автомобили резко выросли. Это заставило покупателей обернуть свой взор на вторичный рынок. А с учетом резкого укрепления рубля, когда многие подержанные автомобили в Японии при переводе на российскую валюту начали стоить существенно дешевле аналогичных моделей на «вторичке» в России, покупка машины в «Стране восходящего солнца» стала казаться выгодным предложением.

Накануне японское издание «BestCar» решило составить рейтинг самых выгодных для покупки машин на местном рынке, характеристики которых существенно превосходят их цену.

Suzuki Kizashi

Этот седан «Сузуки» сходил с конвейера в период с 2009 по 2015 год. На сегодняшний день средний прайс на такую 4-дверку в Японии составляет порядка 1 миллиона иен или около 500 тысяч рублей. С учетом того, что Kizashi позиционировался как флагман марки, автомобиль мог похвастать продвинутым оснащением, включая кожаный салон с мягким «торпедо», а также 2,4-литровый бензиновый мотор, выдающий 188 лошадиных сил.

Honda Accord Tourer

Сборка практичного универсала «Хонды» стартовала в декабре 2008 года. Сейчас за подобные машины в Японии просят от 800 тысяч иен (400 тысяч рублей). Местный Accord Tourer комплектовался 2,4-литровым бензиновым мотором, ассистировала которому пятиступенчатая автоматическая трансмиссия. В списке очевидных преимуществ модели журналисты назвали: выдающиеся ходовые характеристики, низкий расход топлива, а также дверь багажника с электроприводом.

Mitsubishi Triton

Выпуск пикапа «Митсубиси» прекратился спустя 5 лет после начала, датированного 2006-м годом. Сегодня в «Стране восходящего солнца» за подержанные «Тритоны» продавцы просят примерно 1 миллион 700 тысяч иен (855 тысяч рублей). В качестве двигателя для пикапа выступал 3,5-литровый 24-клапанник V6, оборудованный системой Easy Select 4WD.

Daihatsu Mira Gino 1000

Несмотря на габариты, а также позиционирование как сити-кар, этот хэтчбек «Дайхатсу» считается в Японии весьма функциональным и богато оснащенным. Цены на него на вторичном рынке составляют порядка 500 тысяч иен (250 тысяч рублей).

Toyota Voltz

Компакт, за счет своей практичности позволяющий удовлетворить нужды любой японской семьи. Автомобиль, главной «фишкой» которого является просторный салон, а также клиренс кроссовера, оценен на местном рынке в сумму около 500 тысяч иен (250 тысяч рублей). А еще он может похвастать 190-сильным бензиновым двигателем, обеспечивающим неплохую производительность.

Nissan AD-MAX Wagon

Несмотря на солидный возраст модель (ее выпуск осуществлялся с 1992 года), AD-MAX Wagon считается в Японии одной из самых выгодных машин на местном рынке. В первую очередь это связано с ее грузоподъемностью, позволяющей использовать машину в качестве «мини-газели». Грузовой отсек AD-MAX Wagon может похвастать полностью ровным полом.

Кроме того, эта модель Nissan является полноприводной, хотя и комплектовалась компактным 1,5-литровым 105-сильным мотором. Ее стоимость на «вторичке» сейчас составляет примерно 900 тысяч иен (450 тысяч рублей).