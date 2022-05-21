Почему не работает кондиционер в машине: все причины

С наступлением летней жары необходимость в кондиционере серьезно возрастает. Но не всегда система включается без проблем. В некоторых случаях из сопел будет продолжать дуть теплый воздух. В чем причина такого являения и какие неисправности кондиционера существуют, разбирался Daily-Motor.Ru.

Основные неисправности

Неисправности климатической системы автомобиля можно поделить на две проблемы:

кондиционер слабо холодит;

кондиционер не включается вообще;

С каждой из них следует разбираться по отдельности.

Кондиционер слабо холодит

Прежде всего, следует обратить внимание на состояние конденсора – радиатора, который установлен перед радиатором охлаждения двигателя. Наличие в нем большого количества загрязнений недопустимо. Насекомые и дорожная пыль создают плотную завесу, которая не дает фреону охладиться. Из-за этого часто отмечается слабая работа системы. Больше всего пыли оседает между радиаторами, что также угрожает перегревом двигателя.

В системе может быть мало фреона. Со временем он стравливается через штуцера заправки. Поэтому если радиатор чистый, а работа климатической системы слабая, то рекомендуется перезаправить контур.

Система не включается вообще

Одна из самых основных причин, по которым кондиционер может не включиться – это отсутствие фреона в системе. Резко исчезнуть давление может после пробоины в радиаторе, полученной на трассе, на стыках трубок и через быстрые утечки штуцеров. За давлением в системе следит специальный датчик. Как только оно падает ниже предела, муфта кондиционера отключается и запрос на включение будет запрещен.

Вторая причина – поломка самого компрессора. Не включиться он может после перегорания термопредохранителя внутри муфты, а также в результате повреждения электрических цепей. Если давление в системе есть, то начать следует именно с компрессора и его цепей.

Компрессор работает шумно

Независимо от того, включена муфта или нет, компрессор может издавать различные шумы. Один из них – шум подшипника. Убедиться довольно просто – снять ремень и попробовать провернуть шкив рукой. Если шкив поворачивается с шумом, то подшипник нуждается в замене.

Убивает подшипник влага, попадающая в шкив по весне. Поэтому очень важно после ремонта автомобиля устанавливать все пыльники подкапотного пространства на место, а по лужам ездить, как можно реже. Только так можно продлить жизнь компрессору.

К слову

Ранее Daily-Motor.Ru разбирал, чем отличается климат-контроль от кондиционера в автомобиле.