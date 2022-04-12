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Названы автомобили с худшей шумоизоляцией: ТОП-5

От: Алексей Шмидт
автомобили с худшей шумоизоляцией

Пожалуй, одной из главных претензий многих автомобилистов к своим машинам является их шумоизоляция. Аналитики издания «Автостат» провели исследование, в ходе которого назвали автомобили с худшей шумоизоляцией. 

Журналисты оценивали уровень удовлетворенности автовладельцев шумоизоляцией своих машин, попросив россиян оценить этот показатель по 100-бальной шкале. Из общего списка выбрали пять худших моделей. 

Как выяснилось, в этом анти-рейтинге доминирующими оказались автомобили южнокорейских марок. Впрочем, не обошлось и без Lada.

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На пятой позиции расположилась Hyundai Creta. Этот корейский «паркетник» заработал ровно 35 баллов. 

Чуть хуже по мнению россиян дела с шумоизоляцией обстоят в Lada Largus, заработавшим 34,31 балл. Тройку открыл седан Kia Cerato с результатом в 33,70 баллов, а позицию перед ним занял Kia Rio (21,14 балла).

Ну а автомобилем с самой плохой шумоизоляцией россияне назвали Hyundai Solaris. Его итоговый результат составил всего 16,96 балла, что стало худшим показателем среди всех рассмотренных автомобилей в исследовании.

Что касается среднего показателя удовлетворенности шумоизоляцией своего авто в России, то он равен 53,67 баллам. 

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Самые худшие авто по шумоизоляции это японские бренды её там просто не сущесвует

КОММЕНТАРИИ

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