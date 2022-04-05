Один из самых необычных автомобилей в мире показали на видео

Уникальная машина, входящая в число самых необычных автомобилей в мире, впервые была представлена в 1998 году. Уникальный экземпляр построила компания Cummfy Banana. Спустя более 20 лет о ней решили вспомнить в Сети.

Главной целью одной из самых странных машин на планете была реклама газонокосилки, разработки израильской фирмы Friendly Robotics. Чтобы пропиарить свой продукт компания заказала у Cummfy Banana проект округлого автомобиля, представляющего собой полноценную копию газонокосилки RL350 в масштабе 3 к 1.

К реализации идеи его авторы подошли с высокой долей иронии, разместив внутри машины три ряда сидений по аналогии со спорткаром McLaren F1.

В качестве двигателя для автомобиля выступил мощный 3,5-литровый агрегат разработки компании Land Rover. Связку ему составила четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия, заимствованная у микроавтобуса Volkswagen Type 2.

Для того, чтобы рекламный проект визуально походил на газонокосилку-робот RL350, инженеры Cummfy Banana задействовали оригинальное трубчатой шасси, на котором и закрепили кузовные панели, выполненные из стекловолокна.

Одно только лобовое стекло для машины обошлось заказчику в 4 тысячи 500 долларов. Зато получившийся автомобиль оказался полной копией того, что должен рекламировать. Вот только косить траву был неспособен. Правда свое предназначение он исполнил сполна. С 1998 по 2001 годы компания продала более 4 тысяч экземпляров модели RL350.

Friendly Robotics продолжает работать и по сегодняшний день, выпуская газонокосилки-роботы под суббрендом Robomow.