3 иномарки с пробегом и «вечным» двигателем за 300-400 тысяч рублей

За последний месяц в России выросли цены как на новые, так и на подержанные автомобили. Тем не менее, на рынке б/у всё еще имеется ряд неплохих предложений за относительно небольшие по сегодняшним меркам деньги – от 300 до 400 тысяч рублей. Эксперты назвали три подержанные иномарки, которые могут похвастать невысокой стоимостью и надежным двигателем.

ТОП-3 составил журнал «За рулем». По мнению издания, в указанном ценовом диапазоне можно рассмотреть Fiat Albea 2011-2012 годов выпуска. Большая часть таких автомобилей, колесящий по дорогам нашей страны, сейчас имеют пробег около 150 тысяч километров, однако их ресурс составляет не менее 300 тысяч км, поэтому запас прочности машин остается большим.

В пользу Albea говорит и ее 1,4-литровый 77-сильный бензиновый мотор, который хоть и не отличается производительностью, но весьма неплох с точки зрения беспроблемности. Ну а МКПП автомобиля способна проходить без ремонта как минимум 250 тысяч километров, после чего, скорее всего, придется заменить сцепление.

На вторую строчку в рейтинге самых надежных иномарок с пробегом в цене от 300 до 400 тысяч рублей занял Mitsubishi Lancer IX японского производства. Присутствующие сейчас на рынке экземпляры этой модели могут иметь пробег около 200 тысяч километров, но это далеко не предел для «Лансера».

Так, к примеру, ресурс 1,6-литрового двигателя Lancer IX может достигать 300 тысяч километров, а автоматическая трансмиссия способна продержаться более 250 тысяч км.

Впрочем, этот вариант все же имеет один недостаток – низкая коррозионная стойкость кузова.

Наконец, еще один автомобиль, на который можно обратить внимание при поиске иномарки с указанный ценовой диапазон – Skoda Octavia 1 поколения. Чешская модель славится практически «неубиваемыми» двигателями.

Такие автомобили сейчас могут иметь пробег примерно 200 тысяч километров, однако их моторы и трансмиссии «Октавий» выхаживают без серьезных вложений не менее 250 тысяч километров, а то и больше, как, например, 1,6-литровый агрегат мощностью 102 лошадиные силы.

Из неоспоримых плюсов этой модели стоит выделить как прочную подвеску, так и устойчивый к коррозии кузов.