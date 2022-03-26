3 дешевых кроссовера, которых не хватает в России

Рост цен на автомобили в России после экспоненциального взлета несколько приостановился, однако несмотря на некоторое укрепление рубля дешеветь машины пока не спешат. В условиях новых реалий, когда автомобиль из средства передвижения постепенно превращается в предмет роскоши, акцент покупателей может сместиться в категорию самых бюджетных моделей. Редакция Daily-Motor.Ru назвала три недорогих кроссовера, которых сейчас сильно не хватает на российском рынке.

Южнокорейские автопроизводители уже подтвердили, что не собираются сворачивать свой бизнес в России, поэтому в этом ТОП-е речь пойдет именно о них. Также мы сделали акцент на самом популярном автомобильном сегменте – SUV (кроссоверы).

Hyundai Venuе

Премьера одного из самых бюджетных кроссоверов Hyundai состоялась в 2019 году. С тех пор он успел выйти в продажу на множестве рынков, включая Южную Корею, Индию, Австралию, США и Филиппины.

В 2022 году «паркетнику» предстоит плановое обновление, но нас бы устроила и дореформенная версия этой модели. Ее оснащение включает в себя 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 123 л.с. (Для рынка США), 1,2- и 1-литровые бензиновые ДВС, выдающие 83 и 120 «сил», а также 1,5-литровый «дизель» на 100 «лошадей».

Жаль лишь, что полный привод для Venue не предусмотрен в принципе. В Индии за «Веню» просят от 700 до 1 миллиона 188 тысяч рупий или 935 тысяч – 1 миллион 588 тысяч рублей по текущему курсу.

Kia Sonet

Самый дешевый SUV компании Kia дебютировал в 2020-м, а спустя год выбрался за пределы Индии, поступив в продажу в Саудовской Аравии. По длине Kia Sonet сопоставим с хэтчбеком Lada XRay (4165 мм), перспективы которого из-за платформы Renault на российском рынке остаются туманными. В Индии моторная линейка «Сонета» включает в себя широкую моторную гамму, в которую входят как бензиновые ДВС, так и дизельные.

А вот привод, как и в случае с Hyundai Venue, может быть исключительно передним. На индийском рынке «паркетник» оценен в вилку от 700 до 1 миллион 368 тысяч рупий или 935 тысяч – 1 миллион 829 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Hyundai Casper

Самый компактный и по совместительству самый бюджетный SUV Hyundai на сегодняшний день вышел на южнокорейский рынок осенью 2021 года. Всего за 2 недели компания собрала более 136 тысяч заказов на покупку этого миниатюрного кроссовера.

В Hyundai называют эту модель кроссовером, намекая, что большинство атрибутов такого класса у нее имеется – к примеру, черный обвес на кузове и рейлинги на крыше. Однако по факту автомобиль куда ближе к хэтчбеку Kia Picanto. У них одинаковая длина (3595 мм), ширина (1595) и колесная база (2400 мм). Тем не менее, «Каспер» заметно выше «Пиканто» (1575 против 1485 мм), поэтому обладает силуэтом SUV.

В базовой комплектации Casper продают в Южной Корее с литровым 3-цилиндровым «атмосферником» мощностью 76 лошадиных сил и 95 Нм, тогда как в более дорогих модификациях предложен 1-литровый турбомотор на 100 «сил» и 172 Нм. Но учитывая ту же платформу, что и Picanto, субкомпакт может быть только переднеприводным.

Цены на мини-кроссовер в Южной Корее стартуют с отметки в 11 тысяч 800 долларов или чуть дороже 1 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу, но на рынке Индии, куда он должен выйти в 2022 году, минимальный прайс ожидают в пределах 600 тысяч рупий или 800 тысяч рублей.