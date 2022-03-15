Самый маленький автомобиль в мире продали за 143 тысячи долларов

В рамках онлайн-аукциона «Car and Classic» с молотка ушел самый маленький автомобиль в мире – 3-колесный Peel P50. Итоговая стоимость лота составила 143 тысячи долларов, что намного дороже, чем просят в Великобритании за Mercedes-Benz S-Class (от 108 тысяч долларов).

Peel P50 является официальным рекордсменом по компактным габаритам среди автомобилей в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Машину разработали Сирил Кэннелл и Генри Киссак (оба уроженца острова Мэн). Премьера автомобиля состоялась в 1962 году, а спустя год Peel P50 встал на конвейер.

Крайне необычное как по тем временам, так и по сегодняшним транспортное средство занимало нестандартную нишу, а авторы проекта обещали его покупателям комфорт автомобиля по цене мопеда. В начале 60-х Peel P50 стоил от 200 фунтов стерлингов.

Длина машины составляла всего 130 см, а приводил в движение ее 49-кубовый 1-цилиндровый двигатель DKW, работающий в связке с 3-ступенчатой МКПП. У трансмиссии отсутствовала задняя передача, поэтому разворачивать автомобильчик приходилось вручную. Впрочем, это не мешало P50 разгоняться до 60 километров в час.

Утверждается, что выставленный на аукцион экземпляр Peel P50 является первым из всех собранных среди машин этой модели. В документах в графе дата выпуска указан 1963 год, что соответствует официальному началу сборки таких автомобилей.

Как можно заметить по выложенным фотографиям, машина, несмотря на почтенный возраст, находится в отличном состоянии. Более того, проданный на торгах Peel P50 сохранил даже оригинальные покрышки, с которыми сошел с конвейера в 1963 году. Какой пробег этого «малыша» – не уточняется.