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Посмотрите на самый большой Хаммер в мире 

От: Алексей Шмидт
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В Сети появился видеоролик, демонстрирующий пожалуй самый большой Хаммер в мире. Огромную детализированную копию Hummer H1 по спецзаказу изготовили для арабского шейха Хамада Ибн Хамбан Аль Нахайяна, известного своей страстью к необычным автомобилям. 

Продемонстрировать реальные размеры машины в видео было решено стандартным приемом.

Рядом с самым большим Hummer проехал реальный армейский внедорожник, который на его фоне выглядит как минимум в 2 раза ниже и в 1,5 раза уже.

Судя по кадрам, создателям масштабной копии «Хаммера» удалось в деталях воссоздать пропорции оригинального «вездехода» и сохранить уникальные детали. И все это несмотря на столь внушительные габариты.

Характеристики и информация об изготовителе уникального автомобиля не уточняются. 

Напомним, ранее арабский шейх Хамад Ибн Хамбан Аль Нахайян отметился тем, что показал своим подписчикам в «Инстаграм» пикап на базе шасси военного грузового автомобиля, который усилиями тюнеров был стилизован под обычный RAM, а также удлиненную версию Jeep Wrangler. 

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