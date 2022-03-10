Посмотрите на самый большой Хаммер в мире 

В Сети появился видеоролик, демонстрирующий пожалуй самый большой Хаммер в мире. Огромную детализированную копию Hummer H1 по спецзаказу изготовили для арабского шейха Хамада Ибн Хамбан Аль Нахайяна, известного своей страстью к необычным автомобилям.

Продемонстрировать реальные размеры машины в видео было решено стандартным приемом.

Рядом с самым большим Hummer проехал реальный армейский внедорожник, который на его фоне выглядит как минимум в 2 раза ниже и в 1,5 раза уже.

Судя по кадрам, создателям масштабной копии «Хаммера» удалось в деталях воссоздать пропорции оригинального «вездехода» и сохранить уникальные детали. И все это несмотря на столь внушительные габариты.

Характеристики и информация об изготовителе уникального автомобиля не уточняются.

Напомним, ранее арабский шейх Хамад Ибн Хамбан Аль Нахайян отметился тем, что показал своим подписчикам в «Инстаграм» пикап на базе шасси военного грузового автомобиля, который усилиями тюнеров был стилизован под обычный RAM, а также удлиненную версию Jeep Wrangler.