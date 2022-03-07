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Самые быстрые автомобили СССР: ТОП-10

От: Алексей Шмидт
Самые быстрые автомобили СССР

Во времена Советского союза большинство разговоров мальчишек во дворе о машинах сводились к тому, какой автомобиль лучше. Правда сравнить их с точки зрения скорости было сложно, поэтому многие ориентировались на показатели разметки спидометра. Вот только поправку на неточность прибора никто, разумеется, не делал. Этот пробел решили восполнить редакторы YouTube-канала «Paradox», составив ТОП-10 самых быстрых машин СССР.

В своей работе журналисты брали за основу паспортные характеристики советских машин.

Последние строчки рейтинга самых быстрых автомобилей СССР заняли «тихоходы»: «СМЗ С-3Д Инвалидка», автобусы «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также внедорожники УАЗ-450 и «ЛуАЗ-969 Волынь». Вся эта пятерка, согласно паспортным данным, была способна разгоняться до 100 километров в час. 

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В середине ТОП-а оказались «УАЗ-469» с максимальной скоростью в 115 км/ч, а также «ЗАЗ-968 Запорожец», «ГАЗ-21 Волга», «РАФ-2203 Латвия» – их «максималка» ограничивалась на отметке в 120 километров в час. Чуть быстрее были «ВАЗ-2121 Нива» и «АЗЛК Москвич-2137» (130 км/ч). Ну а самыми «шустрыми» названы «ВАЗ-2102» (135 километров в час), «ВАЗ-2104 Жигули» (137 км/ч) и «ГАЗ-3110 Волга» (140 километров в час).

Самые быстрые серийные машины СССР: ТОП-10

  1. ГАЗ-14 «Чайка» – 175 километров в час;
  2. ВАЗ-2109 «Спутник» («Самара») – 154 километра в час;
  3. ВАЗ-2103 «Жигули» – 152 километра в час;
  4. ВАЗ-2107 «Жигули» – 150 километров в час;
  5. ВАЗ-2108 «Спутник» – 150 километров в час;
  6. ВАЗ-2105 «Жигули» – 145 километров в час;
  7. ГАЗ-310221 «Волга» – 145 километров в час;
  8. Иж-2125 «Комби» – 145 километров в час;
  9. ВАЗ-2101 «Жигули» – 143 километра в час;
  10. АЗЛК Москвич-412 – 142 километра в час.

Разумеется, этот рейтинг, как и любой другой, можно подвергнуть справедливой критике, но в целом картину он отражает вполне достоверно. Впрочем, многие владельцы этих машин наверняка пробовали ехать быстрее заявленных в паспортных характеристиках показателей и, не исключено, что это у них вполне получалось.

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