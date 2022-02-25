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MAN показал прототип нового электрического тягача

От: Алексей Шмидт
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Компания MAN продолжает развивать электрическое направление, причем как в пассажирских развозках, так и в области грузового электричества. Вслед за электрогрузовиком MAN eTGM, который уже активно используют в Европе, был представлен прототип нового электротягача. Вместе с этим, компания поделилась своими дальнейшими планами по электрификации.

Никакой технической информации о новом электрическом тягаче в MAN пока не поделились, показав его лишь на нескольких фотографиях. Судя по ним, машина будет спроектирована на базе TGX новой генерации и получит необычную околоспортивную расцветку.

Главный графитовый колер кабины в палитре новой модели, как видно на снимках, дополнен красными вставками на «гриле», а бампер и вовсе выкрашен в этот цвет на 80%.

MAN2

Что касается планов MAN по дальнейшей электрификации своего модельного ряда, то они оказались весьма амбициозными. Компания не только выделяет на это направление немалые средства, но и старается привлекать государственные капиталы. Так, например, в проект электромобилей MAN уже вложено более 8 миллионов 500 тысяч евро, которые были заимствованы из казны Баварии. 

Кроме того, в MAN обещают, что будут работать не только над электрическими моделями, но и техникой, использующей водородное топливо. Правда проект H2 ориентирован не на ближайшую перспективу – первый такий автомобиль в линейке бренда появится не ранее 2030 года.

А вот с электрическими моделями сроки окажутся заметно короче. Серийный выпуск электротягачей планируется наладить уже в 2024 году. 

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