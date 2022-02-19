5 самых удачных модификаций «Лада Нива»

О том, что компания «АвтоВАЗ» работает над новым поколением внедорожника «Лада Нива», стало известно еще в прошлом году. Автомобиль должен дебютировать в 2024-м. Смена генерации принесет легендарному отечественному вездеходу полностью пересмотренное техническое оснащение и дизайн, что может превратить его в нечто новое, ничем не связанное с актуальной моделью. Впрочем, «вазовцы» обещают, что классическая «Нива» будет оставаться на конвейере до тех пор, пока на нее существует спрос. Редакция Daily-Motor.Ru решила вспомнить самые удачные из когда-либо выпущенных исполнений знаменитого «проходимца».

ВАЗ 2131

Пятидверная версия классической «Нивы», отличающаяся от базового внедорожника увеличенным расстояниям между рядами сидений (+125 мм) и растянутой на 500 мм колесной базой. Прибавившие габариты не могли не сказаться на характеристиках модели – с учетом увеличившегося веса машина стала хуже разгоняться и потреблять больше топлива. Тем не менее, это не помешало покупателям выстраиваться за такими «Нивами» в очередь. Автомобиль (с перебоями) выпускают и по сегодняшний день. Цены на него начинаются от 793 тысяч 900 рублей.

ВАЗ 21213 Тайга или Нива Тайга

Обновленный вариант «ВАЗ 2121», которому в 1993 году достался модернизированный внешний облик, заключающийся в новом дизайне задних фонарей и удлиненном свесе крышки багажника. Вместе с тем, машина обзавелась бесконтактным зажиганием, карбюратором Солекс, и, что немаловажно – более производительным 1,7-литровым мотором.

Изменения в интерьере включили в себя новую приборную панель, пересмотренные материалы отделки и более мягкие сиденья. Автомобиль оказался положительно воспринят потребителями и стал не менее популярным, чем его предшественник.

ВАЗ 2329 Пикап

4-местный пикап с колесной базой 2700 мм, разработанный на основе 5-дверной «Нивы». Машине, помимо увеличенного на 300 мм заднего свеса, достался еще и дополнительный топливный бак, который позволил увеличить запас горючего на борту до 84 литров. Автомобиль, способный перевозить до 650 кг груза, снискал неплохую популярность среди российских дачников, охотников и рыбаков.

ВАЗ 212183 Ландоле

Куда более экстремальная и редкая версия классической «Нивы», выпускавшаяся ограниченным тиражом. Внедорожник лишили верхней части кузова, место которого занял силовой каркас безопасности. Последний, в свою очередь, в случае необходимости можно было накрыть водоотталкивающим брезентом. Дополняли картину экзотического для России пляжного багги развешенные по периметру кузова массивные трубы-кенгурины.

ВАЗ 21218 Фора

«Фора» отличалась от простого ВАЗ 2121 наличием расширенных колесных арок, модернизированными колесными дисками, а также замененными жесткими задними сиденьями на широкий более удобный диван (от ВАЗ 2108).

Кроме того, машине достались увеличенные на 300 мм двери и приподнятая за счет пластиковой надстройки крыша, а список опций включал в себя: гидроусилитель рулевого управления, защитный обвес по периметру кузова и даже кондиционер.