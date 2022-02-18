Стали известны лучшие автомобили 2022 года

Аналитики американского журнала «Consumer Report» опубликовали результаты очередного исследования, в рамках которого были определены лучшие автомобили 2022 года. При формировании ТОП-а учитывались как отзывы потребителей, так и оценки экспертов по нескольким критериям, в том числе: безопасности, надежности, эффективности и удовлетворенности.

До 25 тысяч долларов (1 миллион 920 тысяч рублей)

В категории до 25 тысяч долларов лучшими автомобилями 2022 года были названы Nissan Sentra и Nissan Rogue Sport.

Седан авторы рейтинга похвалили за более премиальное оснащение, чем предлагают все его конкуренты, дизайн, а также за одно из лучших в классе ускорений, обеспечиваемых 2-литровым 4-цилиндровым мотором, связку которому составляет бесступенчатая трансмиссия. С точки зрения безопасности наличие комплекса Safety Shield 360, входящего уже в начальную комплектацию, позволило «Сентре» получить несколько дополнительных баллов.

Что касается кроссовера Nissan Rogue Sport, то ему оказаться в лидерах удалось за счет комфортабельности салона и отличной шумоизоляции для своего класса. Вместе с тем, машина заработала важные баллы за привлекательную стартовую цену, похвальную прогнозируемую надежность и широкий список оборудования, отвечающий за безопасность.

От 25 до 35 тысяч долларов (1 миллиона 920 – 2 миллиона 685 тысяч рублей)

В этом ценовом классе лучшими автомобилями были названы Subaru Forester, Honda Accord и Toyota Prius.

Секреты успеха «Форестера» свелись к эффективному и простому дизайну, экономичному двигателю, высокому уровню безопасности, а также отличной производительности и надежности.

«Аккорд» составители этого ТОП-а описали следующим образом: «Идеальный семейный седан с большим внутренним пространством, приятной ездой, достаточной мощностью и впечатляющей эффективностью».

Ну а гибридный «Приус» включили в список лучших автомобилей за высочайшие стандарты экономии топлива, а также комфортную, стабильную езду и неплохую управляемость. При этом в своем классе машину назвали «эталоном».

От 35 до 45 тысяч долларов (2 миллиона 685 тысяч – 3 миллиона 452 тысячи рублей)

Лидерами в этом ценовом сегменте оказались: Honda Ridgeline, Kia Telluride и Toyota RAV4 Prime.

Всей тройке достались высокие оценки за отличную производительность, плавный ход и приятную управляемость.

45 тысяч долларов с плюсом (3 миллиона 457 тысяч рублей и выше)

Что до самых лучших машин в высшей ценовой категории из рассматривавшихся, то ими стали Lexus RX и Ford Mustang Mach-E.

Японец удостоился звания лучшего за сочетание комфорта, производительности безопасности и надежности, американец – за заимствование элементов стиля у легендарного масклкара Mustang, увеличенный клиренс, полный привод, а также удовольствие от вождения, быстрое ускорение, маневренность и отличную управляемость.