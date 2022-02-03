Двигатели миллионники: 5 моторов, которые служат дольше самой машины

Покупка подержанного автомобиля всегда несет в себе определенные риски. Можно нарваться на машину с «убитым» двигателем, который в будущем создаст множество проблем. Впрочем, в истории мирового автопрома существует несколько действительно легендарных силовых агрегатов, приобретая автомобиль с которыми можно быть уверенным – машина точно не сломается на первом же перекрестке после покупки.

Их запас прочности вызывает восхищение автолюбителей по всему миру – это так называемые «двигатели миллионники», способные без существенных ремонтов проехать полмиллиона или даже миллион километров.

Toyota 1UZ-FE

Японский автогигант Toyota считается чуть ли не самой надежной маркой в мире. В прошлом его линейка «вечных» двигателей включала в себя множество агрегатов, выбрать среди которых какой-то один крайне непросто. Однако канонический V8 1UZ-FE стоит в этом списке особняком.

Премьера мотора достоялась в 1989 году. 1UZ-FE считался не только весьма технологичным для своего времени, и но «мега-надежным». Рецепт отличного мотора, для которого пробег 300 тысяч километров называют «обкаточным», оказался прост – у него попросту не было врожденных «болезней». Первым автомобилем, который получил такой двигатель, стал Lexus LX первой генерации.

Volvo B18

Именно этот мотор установлен в мировом рекордсмене по пройденному километражу среди всех легковых машин – Volvo P1800 Ирва Гордона, преодолевшем 4 миллиона 830 тысяч километров. Двигатель B18 имеет рабочий объем 1778 кубических см, а также один или два карбюратора, поэтому с точки зрения конструкции является достаточно простым мотором. Шведский агрегат, помимо P1800, можно встретить на большинстве моделей Volvo, выпускавшихся в период с 1961 по 1981 год.

Cummins 6BT

Пользователи Сети часто шутят, что для двигателей Cummins 6BT преодоление пробега в 500 тысяч километров означает лишь завершение процедуры обкатки, и с ними не поспоришь. Лучше остальных о надежности этого мотора известно американским владельцам среднетоннажных пикапов, таких как Dodge RAM и другим. 5,9-литровый силовой агрегат обладает чугунным блоком цилиндров, а также может похвастаться «неубиваемым» впрыском Bosch.

А еще этот двигатель, выпускавшийся в период с 1984 по 1998 годы, предлагает широкие возможности по увеличению производительности. Благодаря установке более мощной системы «наддува» мотор без особых проблем прибавляет к своим стоковым показателям (215 и 600 Нм) порядка 100 и более лошадиных сил.

Volkswagen PD 1,9 TDI

Современные двигатели немецкого автопроизводителя часто подвергаются критике за невысокую надежность, но в истории концерна имелись примеры, когда компания выпускала поистине «живучие» моторы. Одним из них считается 1,9-литровый «турбодизель» PD TDI. В 1999 году этот двигатель получил престижную награду «Двигатель года», опередив всех своих конкурентов в номинации с объемом от 1,8 до 2-литров.

500-тысяч пробега для этого турбодизельного агрегата VW – «детский лепет». Крайне высокая надёжность мотора обусловлена наличием в его конструкции системы впрыска Pumpe-Düse, лишенной недостатков Common Rail. В мире такими двигателями в свое время комплектовались, как правило, модели гольф-класса.

Mercedes-Benz OM617

Существует поверье о том, что в машине быстрее сломается одометр, чем этот двигатель. Это доказывают многие африканские таксопарки, водители которых к настоящему времени преодолели на своих Mercedes W115/123, оснащенных моторами OM617, по несколько миллионов километров. 5-цилиндровый 3-литровый дизельный мотор своей «неубиваемостью» стал синонимом выражения «двигатель миллионник».