Новый Toyota Land Cruiser 200: первые фото

Фото: Arabian Drive

Портал «Arabian Drive» выложил в Сеть первые фотографии обновленного внедорожника Land Cruiser 200. Снимки были сделаны в одном из портов Японии, что говорит о скором дебюте автомобиля.

На фото видно, что новый LC200 оснастят видоизмененной головной оптикой, обновленными бамперами и другой радиаторной решеткой. Некоторые версии получат хромированную полосу прямо под линией остекления.

По данным источника, интерьер нового Toyota Land Cruiser 200 2021 в общей концепции останется без изменений, но обзаведется цифровой «приборкой», новой мультимедией и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Не исключено, что бензиновый V8 исчезнет из линейки «200-го» уже с нынешним обновлением. Если это действительно так, то продавать реформенный внедорожник будут с турбированным 6-цилиндровым агрегатом и «дизелем».

Первыми рынками для обновленного Land Cruiser 200 станут США и Арабские Эмираты, где продажи этих моделей стартуют до конца лета.