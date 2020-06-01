Chevrolet Suburban обзавёлся спецверсией

Фото: Chevrolet

Автомобиль получил новую версию с индексом Z71. Она ориентирована на езду по бездорожью. Цены на модель будут стартовать от 63 тысяч 195 долларов.

Автомобиль с новым пакетом дополнений получит десятиступенчатый автомат. В комплектацию входят двадцатидюймовые диски легкосплавного типа. Внешне автомобиль отличается от базовой версии новой радиаторной решёткой без привычного хромированного покрытия. Установлены красные буксировочные крюки. А на крыльях располагается соответствующий названию пакета шильдик.

В базовый комплект будет входить бензиновый мотор на 5.3 литра, с мощностью в 359 лошадиных сил. За дополнительную плату авто может работать за счёт двигателя с ёмкостью в 6.2 литра, который имеет мощность в 420 лошадиных сил. Что касается отечественного рынка, то в нашей стране официально новинка представлена не была.