Полноприводная Toyota Camry: новые подробности

Фото: Toyota

Компания Toyota готовится к выводу в продажу полноприводной версии своего популярного седана D-класса – Camry. Новая версия этой модели получит AWD впервые с 1991 года.

Представители японской марки накануне поделились некоторыми подробностями относительно технических характеристик и особенностей «Камри» с полным приводом. По информации, полученной от них, инженерам «Тойоты» пришлось адаптировать платформу TNGA, интегрировав в неё узлы от кроссоверов RAV4 и Highlander.

С учетом этих изменений седан Toyota Camry 2021 модельного года получит систему фирменного полного привода Dynamic Torque Control AWD от пятого поколения «паркетника» RAV4, уже продающегося на российском авторынке. В оснащение 4-дверки войдет раздаточная коробка и задний дифференциал от «РАВ4», а также «кардан» от более крупной SUV-модели – Highlander.

Основным рынком для полноприводной Toyota Camry станет США, где такую версию можно будет выбрать в качестве опции в связке с 2,5-литровым мотором и 8-скоростным «автоматом».

Продажи «Камри» с полным приводом стартуют уже в марте этого года. Вероятность появления в России полноприводной Camry близка к нулю.