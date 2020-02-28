Фото: Toyota

Американское аналитическое агентство iSeeCars опубликовали результаты собственного исследования, в ходе которого выявлялись самые долговечные модели автомобилей. Суммарно специалисты этого портала изучили показатели пробега более 15 миллионов машин, находящихся на ходу.

Первая строчка в этом рейтинге досталась внедорожнику Toyota Land Cruiser. В 15,7% автомобилей, принявших участие в исследовании, пробег перевалил за отметку в 320 тысяч километров.

На второй позиции расположилась еще одна Toyota – модель Sequoia. На её долю пришлось 9,2% автомобилей с пробегом более 300 тысяч километров.

Тройку лидеров замкнул Ford Expedition – 5,2% проверенных машин преодолели отметку в три сотни тысяч пробега и по-прежнему находятся на ходу.

С полным списком автомобилей, которые не боятся больших пробегов, можно ознакомиться в таблице ниже: